Lysandre Nadeau partage une adorable photo de son amoureux Claude Bégin

Les «power couple» de Big Brother Célébrités filent toujours le parfait bonheur!

Eh oui, les évincés Lysandre Nadeau et Claude Bégin sont inséparables depuis leur sortie du manoir de BBC. Aujourd'hui, la belle influenceuse a partagé une adorable photo de son homme, alors qu'il roupillait paisiblement sur son sofa (souvenirs de la première semaine de la téléréalité!), collé à son adorable toutou!

D'ailleurs, les lovers ont toujours leur pref' Jean-Thomas Jobin près d'eux...



Au fait, un concurrent semble s'ennuyer du couple depuis sa sortie de la maison de Big Brother Célébrités: le comédien Emmanuel Auger a envoyé de l'amour à Lysandre et Claude aujourd'hui via Instagram, confiant du même coup qu'il était toujours heureux d'être revenu à la réalité avec sa famille!



Pour en savoir plus sur la romance entre Lysandre Nadeau et Claude Bégin et connaître ce qu'ils pensent réellement des manigances de Kim et Kevin à Big Brother Célébrités, revoyez notre entrevue avec eux!



