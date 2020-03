Macha Grenon sur la suite des Honorables: «La deuxième saison s’en vient!»

Les Honorables est assurément l'un des grands succès de la dernière année! La série, tout comme ses acteurs, nous ont fait passer par toute la gamme des émotions!



L'an dernier, la série originale Les Honorables atteignait d'ailleurs un record d’écoute en fracassant le million de visionnements dès sa première semaine de disponibilité. Après ce succès, Club illico a confirmé avec grand bonheur la mise en chantier d’une deuxième saison du thriller psychologique de l’auteur Jacques Diamant: 10 nouveaux épisodes sont en préparation et seront réalisés par Louis Choquette!



Aujourd'hui, on apprend qu'il n'est qu'une question de jours avant que les tournages ne reprennent afin d'enclencher pour de bon la saison deux!

«La deuxième saison s’en vient... Nous allons tourner ce printemps, et j’ai très hâte! Je suis bien contente de reprendre ce personnage de Lucie Dessureaux, qui est fort agréable à jouer. J’ai aussi très hâte de retrouver toute la belle gang qui travaille sur cette série!», confie la belle Macha Grenon au magazine 7 Jours.

Le combat des Dessureaux contre l’injustice se poursuit

Alors que les Dessureaux se remettent à peine des évènements reliés à la mort de Gabrielle, Ludovic (Patrick Huard) est arrêté et accusé de meurtre. La famille ressent un grand sentiment d’injustice, car il n’a fait que protéger son fils, Raphaël (Olivier Gervais-Courchesne). Lucie (Macha Grenon), sa fille Alicia (Mylène Mackay), son fils Raphaël et son beau-frère Gaétan (Sylvain Marcel) devront se liguer pour défendre une fois de plus la famille et tenter de faire libérer Ludovic. La famille Dessureaux, qui voit son passé la rattraper, réussira-t-elle?

