Magalie Lépine-Blondeau change de tête et elle est sublime!

Alerte au nouveau changement capillaire!

Magalie Lépine-Blondeau vient officiellement de lancer les festivités de la belle saison avec sa nouvelle tête ensoleillée! Eh oui, celle que l'on peut voir en vedette dans le film Merci pour tout (disponible sur Crave dès maintenant!) a opté pour une toute nouvelle coupe et couleur!

Le mot d'ordre? Blondes have more fun! C'est d'ailleurs son coiffeur, David D'Amours du salon Privé, qui a révélé son nouveau look sur Instagram aujourd'hui:



«Magalie 15.06.2020 20h37. Back to Blondie✨✨✨», a-t-il confié.

Oh là, là! On craaaaque! Vous aimez?





La semaine dernière, à la demande de plusieurs professeurs, la talentueuse comédienne a publié sur Instagram un message criant de vérité et rempli d'espoir destiné aux jeunes finissants!

Pssst! Hier, c'était au tour de Maripier Morin de dévoiler son changement de tête pour le moins audacieux, qui nous rappelait d'ailleurs les belles années des Spice Girls!



