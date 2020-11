Magalie Lépine-Blondeau renversante dans une robe violette en soie à manches longues

Hier soir, Magalie Lépine-Blondeau était invitée sur le plateau de Ça finit bien la semaine!

Fidèle à elle-même, la comédienne était lumineuse à souhait dans une robe violette en soie à manches longues qui, encore une fois, confirme son statut d'icône de la mode!

Voici le look totalement chic et romantique qui lui va à merveille, croqué par la photographe Vanessa Brossard!



Vanessa Brossard Photographe

D'ailleurs, Magalie nous a bien fait rire lors d'un segment totalement éclaté où la comédienne pouvait se défouler en faisant carrément éclater des assiettes de porcelaine au mur alors qu'elle répondait à des questions qui pouvaient provoquer la colère chez elle!

À voir: le moment où Magalie inaugure au MAX le magasin de porcelaine lorsque vient sur le sujet les fameuses rumeurs au sujet de ses amours!



Magalie est à la barre de la nouvelle série Supernaturel: Histoires de vin nature où elle part à la rencontre des meilleurs vignerons de vins nature en Europe et en Amérique! Vous pouvez dès maintenant découvrir les paysages magnifiques ainsi que les histoires inspirantes dénichées par la comédienne et le spécialiste en vin Vincent Laniel, sur Club Illico. La série de huit épisodes est une idée originale du comédien Marc-André Grondin, qui agit aussi comme producteur au contenu, et est réalisée par Catherine Therrien (District 31).

Tournée dans sept pays différents, Supernaturel: histoires de vin nature nous emmène tour à tour en France, où de petits producteurs de la Champagne refusent le modèle industriel; sur les flans de l’Etna, en Sicile, où s’est établi l’un des vignerons les plus en demande dans le monde du vin nature; le long de la rivière Moselle, en Allemagne, où le terrain escarpé rend le travail de la vigne très difficile; sur les collines verdoyantes de l’Autriche, où l’on produit des vins prisés par les plus grandes tables du globe; en Californie, où de nouveaux joueurs essaient de faire leur place dans un marché dominé par de grands joueurs industriels; dans les paysages arides de la Basse-Californie, au Mexique; dans la campagne pittoresque du Vermont; et enfin, au Québec, où l’hiver n’est plus un frein pour les producteurs.



Psssst! Magalie Lépine-Blondeau fait partie des ambassadeurs pour la campagne Noeudvembre!



