Magalie Lépine-Blondeau sublime en robe de mariée

Wow! On a des coeurs dans les yeux!

Magalie Lépine-Blondeau est tout simplement sublime en robe de mariée. La talentueuse comédienne pose aux côtés de son amie et auteure Sarah-Maude Beauchesne, qui tient la vedette à ses côtés dans sa série Fourchette sur Tou.tv. On peut d'ailleurs découvrir le sympathique duo dans la saison 2 de Fourchette alors qu'elles font les folles dans un magasin, vêtues de leur superbe robe de mariée!

(N'oubliez pas de faire défiler à gauche pour découvrir plus de photos!)





Magalie Lépine-Blondeau fait partie de la toute nouvelle campagne de sensibilisation de Noeudvembre de Procure, un organisme de bienfaisance dans la lutte contre le cancer de la prostate. Vous pouvez d'ailleurs faire un don et soutenir un ambassadeur de votre choix dès maintenant sur le site de l'organisme.

«Il y a quelques années un homme indispensable à ma vie recevait un diagnostic de cancer de la prostate. C’est donc avec fierté que je me joins à la campagne #noeuvembre2020 de @procureqc visant à nous sensibiliser et à soutenir la recherche pour prévenir, détecter et traiter ce cancer diagnostiqué chez 12 hommes par jour au Québec.

Photo prise par ma précieuse @julieperreaultphotographe très bien entourée par @kevenpoisson @m_styliste @ameliebruneaulongpre 🦋», dévoile-t-elle via Instagram.





Magalie sera à la barre de Supernaturel, Histoires de vin nature où elle partira à la rencontre des meilleurs vignerons de vins nature en Europe et en Amérique! Vous pourrez découvrir les paysages magnifiques ainsi que les histoires inspirantes dénichées par la comédienne dès le 12 novembre prochain sur Club Illico.





Vous aimerez aussi: