Magnifique photo de couple pour Khate Lessard d'OD et son amoureux

Khate d'Occupation Double Afrique du Sud est notre star du jour!



La populaire influenceuse et son amoureux Fabrice filent le parfait bonheur. Ce week-end, elle a partagé une nouvelle photo avec celui qui fait battre son coeur. Ils sont si beaux ensemble!



Voici le magnifique portrait du couple, qui a généré plusieurs milliers de commentaires et de mentions «J'aime» :



Khate Lessard et son amoureux avaient fait leur première apparition publique ensemble au lancement de la toute nouvelle marque de Marie-Mai en novembre dernier.



Rappelons que les tourtereaux se sont rencontrés l'été dernier en Abitibi. Malgré tout, Khate a tout de même tenté sa chance à Occupation Double. À son retour au Québec, elle a accepté de le revoir, et depuis, ils ne se lâchent plus! Leur histoire d'amour est un vrai conte de fées!





Karine Paradis



La belle Khate Lessard a récemment célébré ses 24 ans! Pour l'occasion, découvrez ses looks les plus sexy sur Instagram. En décembre dernier, Khate a dévoilé pour la toute première fois une photo de son corps après sa vaginoplastie, rayonnante et bien dans sa peau.



Et si vous ne le saviez pas, la star de téléréalité est collaboratrice à La semaine des 4 Julie tout l'hiver!





