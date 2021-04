Mahée Paiement: ses enfants volent la vedette à 1res fois!

Les trois enfants de Mahée Paiement ont volé la vedette, jeudi soir à l'émission 1res fois!

La comédienne était l'une des deux personnalités invitées de la semaine sur le plateau de Véronique Cloutier.

À son insu, la production a invité les enfants de Mahée Paiement, et a proposé à Eva et Philippe de recréer une scène classique du film Bach et Bottine!

L'aînée et le cadet de la famille ont réussi le défi haut la main, si bien que leur célèbre maman n'a pu retenir ses larmes de fierté devant leur performance!

Voici ce touchant moment de télévision :

On craque!

Le plus jeune, Gabriel, était lui aussi de la partie.

Voici quelques photos de Mahée Paiement avec ses enfants prises sur le plateau de 1res fois :

Utilisez les petites flèches blanches, à droite au centre de la publication, pour voir les autres clichés.

Sur l'image du centre, on peut voir que Gabriel a déjà bien grandi! Le benjamin aura 4 ans jeudi prochain, le 8 avril!

Rappelons que Mahée Paiement a eu trois enfants, Eva, Gabriel et Philippe, avec Jean-François Comeau, avec qui elle a été en couple pendant près de dix ans.

En février 2019, la comédienne, maman et femme d'affaires annonçait qu'elle se séparait.

Et l'an dernier, Mahée confiait avoir elle retrouvé l'amour!

