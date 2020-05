Mahée Paiement: une adorable photo avec sa grande fille!

Mahée Paiement et sa fille Eva sont nos vedettes du jour!

La comédienne a partagé une superbe photo mère-fille, hier sur son compte Instagram officiel.

Sur l'image, la belle Eva sourit avec des yeux rêveurs sous le regard fier de sa célèbre maman!

Voici le magnifique portrait de Mahée Paiement avec sa grande fille :

Elles sont adorables, toutes les deux!

Par ailleurs, le duo s'est bien amusé cette semaine et ce, pour une excellente cause : Mahée Paiement et Eva ont lu une histoire pour enfants devant la caméra dans le cadre d'un mouvement lancé par le Club Des Petits Déjeuners!

Voici la vidéo en question :

On les félicite pour leur implication!

Mahée Paiement sur Instagram

Rappelons que Mahée Paiement est aussi la maman de deux jeunes garçons, Gabriel et Philippe.

Vous pouvez d'ailleurs revoir cette magnifique photo de sa « famille moderne », dévoilée à la fin du mois de mars dernier.

