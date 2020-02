Maïka Desnoyers partage une superbe photo d'allaitement

Maïka Desnoyers et sa petite fille sont nos vedettes du jour!



La belle animatrice a partagé un portrait rempli de doceur sur Instagram, mardi. Sur l'image, on voit la vedette en train d'allaiter sa petite Livia au restaurant.



En légende de sa publication, Maïka a écrit : «Allaiter au resto, sous mon chandail... ça donne ça 🤣!! Ne vous en faites pas, aucun enfant n’a été maltraité lors de cet allaitement! ( Mon col est ample et elle me regardait don’t panic haha)»



Voyez l'adorable cliché mère-fille ci-dessous :



Le sourire radieux de Maïka Desnoyers avec son bébé dans les bras nous touche droit au coeur! Rappelons que l'amoureuse d'Étienne Boulay a donné naissance à Livia en août dernier. Elle est tellement mignonne!



Ne manquez pas Maïka Desnoyers et le designer Daniel Corbin à l'émission Vendre ou rénover tous les mardis à 21h00 sur les ondes de Canal Vie. Chaque émission nous présente un couple qui a une maison qui ne leur convient plus. L'un veut la rénover, tandis que l'autre souhaite déménager. Après une compétition entre la courtière immobilière et le designer, les propriétaires doivent faire un choix difficile : garder leur résidence ou déménager!





