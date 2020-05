Voyez la bande-annonce remplie d'émotions de la nouvelle émission de Chantal Lacroix

La nouvelle émission de Chantal Lacroix, Maintenant ou jamais, sera finalement présenté sur les ondes de Canal Vie à partir du 14 mai prochain. La date de la grande première avait été repoussée de quelques semaines en raison de la pandémie de coronavirus.



La populaire animatrice démarre sur un moment important de sa vie alors qu’elle choisit de se séparer. Dans sa quête pour se retrouver, Chantal Lacroix rencontrera des femmes qui ont osé le changement ainsi que des spécialistes qui sauront l’outiller et guider sa réflexion. Malgré une existence confortable, la vedette a éprouvé un sentiment de grand vide intérieur il y a quelques mois. Le constat s’est imposé à elle : après s’être investie sans réserve, elle avait perdu de vue la femme qu’elle était et oublié celle qu’elle désirait être. Elle a alors pris la décision d’entreprendre des changements majeurs.



Chantal Lacroix a partagé sur les réseaux sociaux une toute nouvelle bande-annonce touchante de cette nouvelle série documentaire de 4 épisodes :





«Que de chemin parcouru depuis… Difficile d’être plus transparente et intègre.

Cette quête, cette série est une mise à nue dans tout les sens du mot qui je souhaite suscitera autant de réflexions qu’elle en a suscité chez moi et qui saura aussi j’espère vous donnez une envie folle de vous choisir….», a écrit la vedette en légende de sa publication.



Évidemment, afin de compléter cette production, des mesures exceptionnelles ont été mises en place pour rendre ce projet sécuritaire. Afin de respecter les consignes sanitaires en matière de santé publique, aucune équipe de tournage n’était sur place et les installations techniques respectaient les consignes sanitaires en matière de santé publique.



Ne manquez pas Maintenant ou jamais dès le jeudi 14 mai à 21h à Canal Vie!





