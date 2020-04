Mais pourquoi? En confinement: un premier extrait dévoilé!

Un premier extrait de l'émissions spéciale Mais pourquoi? En confinement! a été dévoilé!

Tel que mentionné précédemment sur enVedette, Maripier Morin sera de retour avec trois épisodes hors-série de sa série documentaire! Le premier spécial sera présenté le mercredi 22 avril, dès 21h, à Z!

Afin de nous donner un avant-goût de ce qui nous attend, voici un aperçu de Mais pourquoi? En confinement! dans lequel l'animatrice discute à distance avec Phil Roy :

Z | Mais pourquoi ? En confinement - Extrait Phil Roy from Bell Média RP on Vimeo.

Ça donne vraiment hâte d'en voir plus! On adore cette émission dans laquelle les tabous sont laissés de côté!

Maripier Morin assure à l'animation et sait poser les bonnes questions!

Les trois épisodes de Mais pourquoi? En confinement toucheront les relations avec nos proches, l'anxiété et les remises en question.

Voici le résumé officiel :

« Confinée chez elle, Maripier Morin souhaite mieux comprendre des sujets qui déstabilisent et bouleversent présentement sa vie et celle de tous les Québécois. Le besoin d’exister sur les réseaux sociaux, les défis que le confinement amène dans les relations familiales, amoureuses et sexuelles ainsi que l’anxiété que la pandémie génère chez les gens seront les thèmes abordés. Tout en respectant les règles en vigueur, Maripier s’entretiendra avec des spécialistes, ses amis et des gens touchés de près par le sujet. »

À voir dès le mercredi 22 avril à 21h à Z!

D'ici là, on vous invite à revoir la première saison de l'émission sur Crave! Et si vous n'êtes pas encore abonnés à cette plateforme de streaming, sachez que c'est gratuit jusqu'à la fin du mois d'avril!

Par ailleurs, si vous êtes abonnés au câble, ne manquez pas ROAST COVID-19 ce soir dès 21h à Z! Alexandre Barrette nous présente une édition spéciale de son émission avec une foule d'humoristes qui se défouleront sur la crise du coronavirus!

