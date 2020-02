Maman Dion: le public invité à lui rendre un dernier hommage

On pourra faire nos adieux à Thérèse Dion le 20 février prochain.

Les funérailles de celle qui était connue sous le nom de Maman Dion seront ouvertes au public. Ceux qui désirent lui rendre un dernier hommage sont invités à se présenter au salon funéraire Memoria Alfred Dallaire de Laval entre 8h30 et 13h.

La famille de Maman Dion souhaite ensuite se réunir dans l'intimité et n'accordera aucune entrevue.

La célèbre mère de Céline Dion nous a quittés le 17 janvier dernier. La matriarche avait 92 ans. Sans qu'on connaisse la cause exacte de sa mort, on sait que la célèbre avait souffert de quelques problèmes de santé dans la dernière année au niveau de sa mémoire, de son audition et de sa vue.

Suite à l'annonce de son décès, de nombreuses personnalités ont rendu hommage à Maman Dion sur les réseaux sociaux. De son côté, Céline Dion est montée sur scène le soir même, dédiant son spectacle à sa maman chérie.

« Maman, nous t’aimons tellement... Nous te dédions le spectacle de ce soir et je chanterai pour toi avec tout mon coeur. Love, Céline xx... »

