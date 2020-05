Marc Dupré et Charles Lafortune animeront 2 nouvelles émissions!

Marc Dupré et Charles Lafortune auront tous les deux une nouvelle émission de télé!

Le populaire chanteur prendra la commandes de l'adaptation québécoise de The Recording Studio, une émission musicale! Le concept de l'émission : permettre à des gens du public de vivre l'expérience d'une vie en enregistrant une chanson entourés de professionnels du milieu dans un luxueux studio!

Les participants pourront ensuite offrir cette chanson en cadeau à une personne importante pour eux.

En plus d'animer l'émission, Marc Dupré s'impliquera avec les candidats en compagnie de son grand ami, Fred St-Gelais! Ce dernier sera le directeur musical de The Recording Studio et réalisera certaines chansons.

En ce qui concerne la nouvelle émission de Charles Lafortune, elle s'intitulera Bijoux de famille.

Chaque semaine, le populaire animateur réunira 3 vedettes. Parmi celles-ci, on retrouvera des humoristes qui offriront des numéros sur un même thème : la famille!

Karine Paradis

Dans un communiqué émis aujourd'hui par TVA, on explique que Bijoux de famille est « un heureux mélange de vives discussions et de comedy club ». On y apprend aussi que Charles Lafortune fera lui aussi quelques numéros d'humour!

Les nouvelles émissions de Marc Dupré et de Charles Lafortune seront présentées les dimanches soirs à TVA, cet automne, lorsque la suite de saison de La Voix sera terminée.

Car oui, c'est officiel, La Voix est de retour pour la rentrée télé!

La bonne nouvelle a été dévoilée ce matin. On a aussi appris que la compétition de danse Révolution serait reportée et que Studio G ne serait pas renouvelé.

Vous aimerez aussi: