Marc Labrèche nous offre une parodie audacieuse de Patrick Bruel

Marc Labrèche frappe à nouveau avec une parodie aussi drôle qu'audacieuse, cette semaine!

Dans le cadre de son émission, l'animateur et comédien nous a offert une caricature de Patrick Bruel.

Comme vous le savez sans doute, le chanteur français a été visé par plusieurs allégations d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel.

Prenant un malin plaisir à parodier les personnalités controversées (rappelons cette croustillante parodie de Gilbert Rozon et Éric Salvail en 2017), Marc Labrèche incarne un Patrick Bruel qui fait des avances sans filtre à une France Beaudoin mal à l'aise.

La capsule humoristique, diffusée samedi pendant Cette année-là à Télé-Québec, nous plonge dans un épisode fictif de Pour emporter pendant lequel France Beaudoin recevrait 3 vedettes de l'année 1991 : Patrick Bruel, Guy A. Lepage et Gilles Duceppe.

Voici l'hilarante parodie en question, qui se termine en duel électrisant entre deux des personnages :

« Marc Labrèche a fait ses recherches et il a trouvé – oh, surprise! – des images exclusives d’un pilote de l’émission Pour emporter animée par France Beaudoin et mettant en vedette différentes personnalités pour qui 1991 était une année significative… Patrick Bruel, Guy A. Lepage et Gilles Duceppe. »

Pour revoir l'épisode entier de Cette année-là consacrée à l'année 1991, rendez-vous sur le site de Télé-Québec!

