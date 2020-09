Marc Labrèche parodie les points de presse de François Legault!

Marc Labrèche est de retour en force avec une nouvelle parodie!

Pour lancer la nouvelle saison de son émission Cette année-là, le célèbre animateur et comédien québécois a décidé d'imiter le trio vedette des points de presse durant la pandémie : le premier ministre du Québec, François Legault, du directeur de la santé publique, Horacio Arruda, et de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann!

Fidèle à lui-même, Marc Labrèche a su repérer les tics de langage et les mimiques de ces trois figures d'autorités et il les parodie à merveille!

Voici l'hilarante vidéo en question :

Impossible de ne pas rire en voyant les interactions entre les trois personnages!

Visiblement, nous ne sommes pas les seuls à avoir apprécié cette nouvelle parodie : la vidéo a été vue plus de 1,5 million de fois en moins de 22 heures!

Karine Paradis

Pour la troisième saison de Cette année-là, l'animateur est à nouveau entouré de ses collaborateurs Simon Boulerice, Émilie Perreault et Fred Savard.

Cette émission de variétés est présentée le samedi soir à Télé-Québec.

