Marc Labrèche parodie Lucie Laurier et David La Haye et il ne les manque pas!

Marc Labrèche récidive avec une nouvelle parodie des plus hilarantes!

Cette fois-ci, Marc a décidé de passer dans le tordeur les fameux complotistes Lucie Laurier et David La Haye, qui défraient allégrement les manchettes ces temps-ci grâce à leurs discours conspirationnistes et leurs manifestations anti-masque. Au passage, il envoie aussi une petite flèche aux frères Tadros, qui croient aussi dur comme fer détenir la science infuse et ne croient pas du tout en la pandémie de coronavirus!

«L’heure est tellement grave, qu’on vous dévoile une entrevue-choc! Marc Labrèche s’entretient avec deux personnes qui prennent le masque vraiment au sérieux: Lucie Laurier et David La Haye», dévoile Marc dans un nouveau sketch percutant de Cette année-là, spécial Halloween!





Nul doute, Marc Labrèche est le roi des imitations!

«Un masque, c'est pour nous cacher la vérité. Le gouvernement nous ment, l'Halloween nous ment, les médias nous mentent, les enfants nous mentent, les vaccins nous mentent, les compagnies de bonbons nous mentent!»

«C'est seulement pour rappeler qu'il faut passer l'Halloween sans masque et sans vaccin! Et de préférence, on craaaache sur les bonbons avant de les donner aux enfants pour créer une immunité collective naturelle!»

Pour lancer la nouvelle saison de son émission Cette année-là, le célèbre animateur et comédien québécois avait décidé d'imiter le trio vedette des points de presse durant la pandémie: le premier ministre du Québec, François Legault, du directeur de la santé publique, Horacio Arruda, et de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann! Revoyez le tout juste ici!

Marc a aussi jeté son dévolu sur le couple formé de Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin, dans leur émission Si on s'aimait!



Vous aimerez aussi: