Mariana Mazza étonne avec ce look de cuir tout droit sorti de La Matrice

OK! Est-ce que Carrie-Anne Moss a besoin d'une doublure pour jouer dans The Matrix 4?



Avec ce look de feu alliant dentelle et cuir, tout droit sorti d'un film de La Matrice, Mariana Mazza pourrait donner une bonne raclée à une panoplie d'agents Smith! Manque plus que Neo à ses côtés et le tour est joué...

«Fière d’être porte-parole des simili cuirs du Quebec», dévoile la belle humoriste sur le plateau de l'émission La magie des stars.





Nul doute, Mariana est superbe!



Instagram Mariana Mazza



Rappelons que l'humoriste est l'une des trois juges vedettes du Prochain stand-up. Cette compétition animée par Marie-Lyne Joncas est présentée à 20h le jeudi sur Noovo. On vous invite à revoir les émissions dès maintenant et ce, tout à fait gratuitement sur le site de la chaîne!



