Marie-Chantal Perron est en amour et voici avec qui!

Alors que nous sommes en voiture quelque part dans le quartier d’à côté, savourant tout moment, s’esclaffant, se raconter, jaser et jaser en continu, sans détourner le regard et s’étonner de partager autant d’intérêts. Apprécier ses trois minous, moi qui jadis n’aimais pas cet animal, m’incitant à me pincer la peau pour voir si je ne suis pas en train de rêver», dévoilait-il sur Facebook en juin dernier, alors que tous les amis de la belle ont commenté la nouvelle relation en commentaire.