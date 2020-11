Marie-Chantal Perron se confie sur son nouvel amoureux

Marie-Chantal Perron file le parfait amour!

Eh oui, on vous dévoilait en primeur en octobre dernier que la belle comédienne avait retrouvé l'amour, et ce, depuis plusieurs mois déjà!



Qui est l'heureux élu?

Il s'agit de René Vallerand, capitaine d'infanterie au Royal 22e régiment des Forces armées canadiennes, mais aussi auteur du roman Vandoo!



Discrète sur ses amours, la belle comédienne s'est confiée sur son nouvel homme, qui est nouvellement dans sa vie depuis juin dernier!

«Je l’ai rencontré sur la montagne! On faisait du sport tous les deux! C’est un homme fantastique. Je suis très amoureuse et il me rend très heureuse. C’est encore plus précieux d’être en amour dans le contexte actuel... Il n’est pas du milieu, mais il adore le théâtre, le cinéma, la littérature, c’est un homme ouvert. On a plein de points communs. Je suis privilégiée d’avoir René dans ma vie», a dévoilé Marie-Chantal au journaliste Jordan Dupuis.

La comédienne de Toute la vie ajoute par le fait même qu'elle entretient aussi une belle relation avec la fille de son nouvel amoureux, Lili.

«J’ai une super belle complicité avec Lili! Elle a 16 ans, elle a sa vie et son copain, elle est super cool. On a magasiné des robes ensemble et elle tripe sur le maquillage. On a une belle relation!»



Tous nos voeux de bonheur aux tourtereaux! On vous envoie beaucoup d'amour!



Rappelons que Marie-Chantal était en couple depuis 2015 avec Sébastien Frigon.



