Marie-Chantal Toupin brise le silence après son élimination à Big Brother Célébrités

Marie-Chantal Toupin s'était fait discrète sur les réseaux sociaux, depuis son départ de Big Brother Célébrités, il y a deux semaines.



Rappelons que la chanteuse a quitté d'elle-même l'aventure après avoir fait des commentaires peu élogieux au sujet de la bipolarité de Varda après avoir mélangé alcool et médicaments.





Voilà que la vedette a brisé le silence concernant son aventure à Big Brother Célébrités sur sa page Facebook officielle :



« Se la fermer est pénible

Un jour la vérité sera dites ... merci à tous les joueurs ...

vive le retour : ( Karma )

Luv u »







Marie-Chantal Toupin a également expliqué qu'elle aimerait revenir dans la maison :



« Bon retour à maison ... encore en confinement ... enfant sage ... même pas sortie prendre mon nouveau camion ... juste pelleter balcon ... même pas été faire épicerie et même pas de visites ... même pas de marches avec mes chiens ..

Parce que c’est ça la Covid ... et avant mon entrée à BB confinement à partir du 29 Dec.: drôle de vie ... faque si besoin de moi pour retourner dans la fameuse Maison à BB je vais vous brasser ça cette baraque là ... la fille gentille c’est coucher ... là ça va brasser,.. y a pas d’action là dedans ... ça prend une qui passe à l’action ...

si ont veut garder le monde en alerte c’est un jeu ? Non? ... go go go Je vais vous divertir .... et là y vont patiner ,..qui serait là ?

le BBC ... fait part moi

là Mascotte qui est sur le BBQ haaaaaa faut bien en rire »







L'élimination de ce dimanche a été difficile pour les candidats de Big Brother Célébrités. Découvrez maintenant la célébrité qui a dû quitter la maison!





