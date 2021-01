Marie-Chantal Toupin quittera-t-elle Big Brother Célébrités ce soir? Voilà la question sur toutes les lèvres aujourd'hui!



Les fans croient bien que oui, suite à la diffusion du teaser de l'épisode de ce soir, en fin d'émission ce mardi.



Marie-Lyne Joncas a ensuite dévoilé plus de détails, sur le plateau de La Semaine des 4 Julie, un peu plus tard en soirée. Elle a révélé qu'un des candidats devra quitter temporairement après s'être brisé une dent. Nous croyons qu'i s'agit de Marie-Chantal Toupin. Si c'est bien le cas, elle reviendrait par la suite rejoindre les célébrités et ne quitterait pas définitivement l'aventure.



À suivre...



Rappelons que Claude Bégin et Lysandre Nadeau seraient tombés l'un pour l'autre dans la maison de Big Brother Célébrités.

C'est la célébrité éliminée de la semaine, Geneviève Borne, qui a annoncé la nouvelle en entrevue avec Benoît Gagnon et Marie-Lyne Joncas dans L'heure du lunch à Rouge ce midi! Ces derniers se demandaient qui étaient les deux candidats qui s'étaient rapprochés depuis le début de l'aventure.

Noovo/Bell Média/Big Brother Célébrités



Par ailleurs, l'animatrice de Big Brother Célébrités, Marie-Mai, a répondu à ses détracteurs cette semaine. Des internautes ont ouvertement critiqué la chanteuse, dimanche soir pendant la diffusion de l'émission. Découvrez la réponse parfaite de l'animatrice aux haters!

