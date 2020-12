Marie-Christine Bergeron annonce qu'elle quitte J.E.

Marie-Christine Bergeron a annoncé une grande nouvelle hier via ses réseaux sociaux: après 20 ans comme journaliste, chef d'antenne et animatrice à TVA, elle a décidé de remettre sa démission. Celle qui pilotait l'émission J.E. depuis deux ans déjà a dévoilé que cette décision était un «deuil», après tant d'années et de défis relevés au fil des ans pour la chaîne.

Voici le message que Marie-Christine a partagé hier via Facebook à la suite de la fin de l'émission J.E., confiant que la pandémie avait bouleversé ses plans de carrière.

«Chaque jour, on prend des décisions. Des petites. Des grandes.