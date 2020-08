C'est avec la plus grande des tristesses que l'on apprend que Marie-Christine Lavoie est en deuil...

La semaine dernière, Marie-Christine Lavoie nous apprenait avec effroi que Mascara (sa chatte de race abyssin) s'était fait happer par un vautour du Québec, aussi appelé urubu à tête rouge. Mascara luttait depuis ce temps pour sa survie, ayant contracté par la suite le coronavirus félin: un virus qui infecte les chats par contact avec des matières fécales infectées, qui a provoqué à sa chatte une péritonite infectieuse féline!

Aujourd'hui, c'est le coeur lourd que la belle animatrice nous apprend que Mascara n'est plus, décédée de causes naturelles, après 13 années passées en compagnie de sa fidèle acolyte!

«C’est le cœur rempli de chagrin que je vous annonce le départ de ma mini Mascara. Elle est décédée naturellement ce matin, suite à l’infection inguérissable qui a attaqué ses reins. En me levant, je suis allée prendre mon café avec elle sur le bord de la rivière. Ensuite, Amélia et moi l’avons bercée. Puis Jean-Marc a chanté et joué à la guitare «Ain’t no sunshine when she’s gone» par Bill Withers et c’était son dernier souffle. 😢 Malgré notre grande peine, ça ne pouvait pas mieux se passer. Un merveilleux moment, dans la douceur, la confiance et l’amour. Nous avons partagé 13 années de pur bonheur avec elle. Je vous dis encore une fois merci de m’avoir accompagnée dans cette tranche de vie. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», dévoile-t-elle via Instagram.

Toute l'équipe souhaite transmettre ses plus sincères condoléances à Marie-Christine dans ce dur moment...





Sur une note plus positive, Marie-Christine file toujours le parfait bonheur avec son amoureux Jean-Marc Couture!





Pssst! Parce que la plus belle histoire d'amour que les stars vivront, ce sera définitivement avec leur charmante petite bête de poils... Voici 25 stars québécoises et leurs âmes soeurs!



Vous aimerez aussi: