Marie-Christine Lavoie raconte le terrible accident qui a fait basculer sa vie

Marie-Christine Lavoie nous prend par surprise aujourd’hui en nous dévoilant des images de sa toute première compétition de fitness, alors qu’elle était championne provinciale en 1999! On doit dire qu'elle était particulièrement impressionnante... et en forme!!!



Au passage, Marie-Christine nous apprend qu’un terrible accident de bateau à vitesse a fait basculer sa vie en 2000 alors qu’elle a été éjectée en pleine virée en mer, en face de l'île d'Orléans. Après avoir heurté une vague, son bateau a chaviré. En plus de l’important choc post-traumatique qu’elle a subi, elle a perdu l’usage de ses jambes pendant presqu’une année complète et a dû être en réhabilitation par la suite afin de réapprendre à marcher.

C’est via Instagram que l'animatrice de Canal Vie s’est confiée :

«À l’âge de 25 ans, j’ai eu un grave accident sur le fleuve Saint-Laurent. J’ai été éjectée d’un « speed boat » et j’ai eu très peur de mourir. Ma plus grosse blessure a été mon choc post-traumatique (TSPT), qui a entraîné un sentiment de peur intense, d’horreur et d’impuissance. J’avais constamment des flashbacks de mon accident et je me sentais continuellement en état d’alerte, prête à réagir. Le plus difficile a été de ne plus savoir qui j’étais. Je n’étais plus Marie-Christine la sportive, ni l’aventurière, ni la courageuse ou la téméraire. Je ne savais plus comment me définir et je ne savais plus où la vie m’amenait car mes rêves n’étaient plus possibles. Un jour, j’ai confié à mon amie Mélanie, qui a un grand sens de l’écoute, que j’acceptais ma mort puis j’ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Elle était très inquiète mais en lui disant ses mots, je venais de réaliser que j’acceptais de dire adieu à mon ancienne vie et que je devais m’en créer une nouvelle. J’ai débuté une thérapie cognitive comportementale, qui vise à modifier les pensées et les comportements problématiques de la personne par des pensées et des réactions appropriées à la réalité. Étape par étape, mes peurs ont diminué et les traitements m’ont permis de reprendre le contrôle de ma vie. Avec le support des gens qui m’aiment j’ai passé par dessus plusieurs défis. Aujourd’hui, je suis une Marie-Christine plus artistique, plus sage, plus spirituelle, plus croyante et je me définie par ce que je suis plutôt que par ce que je fais. L’amour dans tout est mon guide du bonheur et j’aime ma vie. Après une telle épreuve, plus la personne atteinte consulte tôt, meilleures sont ses chances de rétablissement.»





Marie-Christine Lavoie fait partie du paysage culturel depuis plusieurs années et est designer d’intérieur depuis 2003. Auparavant, sa vie tournait uniquement autour de la performance alors qu’elle était championne provinciale en gymnastique et cinquième au Canada en fitness. Marie-Christine raconte que c’est la pratique du yoga qui a été la clé de sa réadaptation, pour enfin pouvoir effectuer un réajustement de carrière afin de se réaliser pleinement par la suite.

«Je vous parlais mercredi dernier de l’accident de bateau qui a fait chavirer ma vie. Suite à vos messages, j’ai décidé de vous partager un peu plus de cette aventure. En plus de l’important choc post-traumatique, j’ai perdu l’usage de mes jambes pendant presqu’une année complète. Ce fut de loin l’épreuve la plus difficile que j’ai eu à surmonter, surtout car j’étais une athlète accomplie à ce moment de ma vie. À l’époque, ma carrière tournait autour du sport avec un focus absolu. J’ai été championne provinciale en gymnastique et j’ai été 5e au Canada en fitness. Passionnée de gymnastique, j’ai été entraîneure en chef d’un club à Québec, puis entraîneure pour l’équipe pré-nationale au Michigan (US). Complètement hypnotisée par la danse, j’ai contribué à mettre sur pied la première école et troupe de hip hop à Québec. Ensemble, nous avons été champions canadiens. J’ai aussi été plongeuse dans l’équipe universitaire de Rouge et Or. C’était une vie géniale! Mais avec la détermination d’une athlète, justement, j’ai suivi mes traitements et les recommandations des spécialistes à la lettre. J’ai réappris à marcher! L’un des éléments de succès de ma réadaptation a été la pratique du yoga. Puis un réajustement de carrière nécessaire m’a permis de me réaliser à travers le design et toutes ses formes. Encore ici avec un focus absolu et toute la passion que vous connaissez! La vie et les chapitres se succèdent. Aujourd’hui, je souhaite me replonger dans cette pratique qui m’a fait tant de bien.»





Nul doute, ce grave accident de bateau a fait prendre conscience à Marie-Christine à quel point la vie est précieuse!



Pssst! Marie-Christine file toujours le parfait bonheur avec son amoureux, le chanteur Jean-Marc Couture!



