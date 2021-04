Marie-Claude Barrette annonce la fin de Deux filles le matin

Marie-Claude Barrette nous a pris par surprise, vendredi, en annonçant son départ de Deux filles le matin!

Cela marque aussi la fin de cette populaire émission après 21 saisons.

Dans un long message partagé sur sa page Facebook officielle, Marie-Claude Barrette remercie son public et tous ceux qui ont contribué au succès de Deux filles le matin depuis son arrivée en 2009.

Voici le texte de l'animatrice annonçant la fin d'un chapitre ainsi que l'arrivée d'un nouveau projet télé :

Page Facebook officielle de Marie-Claude Barrette

« J’ai le bonheur de vous annoncer qu’une toute nouvelle aventure m’attend cet automne. Mon équipe et moi travaillons présentement à la préparation d’une nouvelle émission. On vous réserve de belles surprises, mais je vous annonce déjà que tous les sujets seront abordés sans tabous et que l'humain sera toujours au cœur des discussions.

C'est emplie du sentiment du devoir accompli que je termine ce chapitre important de ma vie, soit celui de Deux filles le matin. J’ai le privilège d’avoir fait partie de cette grande famille pendant 12 ans, dont 11 ans à titre d’animatrice. Douze années de souvenirs impérissables, qui ont fait de moi une meilleure personne. A mes débuts, ma fille Juliette commençait sa 1ère année du primaire et voilà qu’elle terminera bientôt sa 1ère année de Cégep. Qu'il s'en est passé des choses durant toutes ces années!

Je tiens à remercier les producteurs Bernard Fabi et Jean-Marc Beaudoin, qui ont cru en moi. Toute l’équipe de Deux filles le matin, si importante à mes yeux, mes très chers collaborateurs et tous les invités qui, au fil des ans, ont si généreusement partagé leur savoir et livrer en ondes leur grande authenticité.

Je tiens également à vous remercier, vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de m’avoir accompagnée tout au long de ces mémorables années de Deux filles le matin. Le lien qui nous unit m’est très précieux.

On se revoit à l’automne dans un tout nouveau concept d’émission!

Marie-Claude »

On pourra découvrir la nouvelle émission de service de l'animatrice à TVA cet automne.

