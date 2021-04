Marie-Claude Barrette fait ses adieux à Deux filles le matin dans un touchant message!

Marie-Claude Barrette nous a pris par surprise, vendredi dernier, en annonçant la fin de Deux filles le matin!



Le dernier épisode de la populaire émission était diffusé ce mardi.



Quelques minutes avant d'entrer en ondes, la sympathique animatrice s'est adressée au public en direct sur sa page Facebook officielle.

Voyez son touchant message ci-dessous :





Elle nous manque déjà!



On pourra heureusement retrouver Marie-Claude Barrette dans un tout nouveau concept télé à TVA cet automne.

« J’ai le bonheur de vous annoncer qu’une toute nouvelle aventure m’attend cet automne. Mon équipe et moi travaillons présentement à la préparation d’une nouvelle émission. On vous réserve de belles surprises, mais je vous annonce déjà que tous les sujets seront abordés sans tabous et que l'humain sera toujours au cœur des discussions. », a écrit la vedette sur sa page Facebook officielle la semaine dernière.



D'ici là, on vous invite à suivre le compte Instagram de Marie-Claude Barrette pour la suivre dans ses futurs projets!

