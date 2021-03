Marie-Claude Savard coanimera une série d'enquête sur Crave!

Une toute nouvelle série d'enquête arrivera sur Crave cet automne : Présumé innocent : l'affaire Michelle Perron!

Ce « true crime » québécois sera coanimé par Marie-Claude Savard et Sébastien Trudel.

Le duo rouvrira l'enquête sur l’une des affaires judiciaires qui a captivé le Québec des années 1980. À ce jour, elle est toujours non-résolue.

Voici le résumé officiel de Présumé innocent : l'affaire Michelle Perron :

« Michelle Perron (née Michelle Valiquet), avait 45 ans le 15 décembre 1987 lorsqu’un soir de tempête, elle a été sauvagement poignardée au cou et trouvée à l’intérieur de sa voiture stationnée sur les lieux de son travail à la Polyclinique de Laval. Son mari, le réalisateur Gilles Perron, était sur les lieux du crime. 33 ans plus tard, l’identité du meurtrier demeure toujours un mystère.

Celui qu’on surnommait 'le playboy de Radio-Canada' affirme être tombé en panne, ce soir-là, en pleine tempête, non loin de la clinique qui employait sa femme. Il s’est donc rendu sur les lieux pour chercher de l’aide. Arrivé à la clinique, il trouve son épouse devant son véhicule dont le moteur est en marche. Il retourne donc à son automobile en panne chercher un double de clé. À son retour 30 minutes plus tard, les portières du véhicule de Michelle sont ouvertes… Elle est attachée avec sa ceinture de sécurité côté passager, couverte de sang. Selon le coroner, elle a reçu huit coups de couteau au cou et au visage.

Alors que Gilles Perron a été accusé puis innocenté du meurtre de son épouse, une simple étude du dossier permet de noter une foule de détails inexpliqués. Ensemble, Marie-Claude et Sébastien revisiteront cette histoire nébuleuse dans l’espoir d’élucider enfin la mort sordide de Michelle Perron. »

Au moment d'annoncer ce nouveau projet à ses milliers d'abonnés sur Facebook, Marie-Claude Savard a déclaré qu'elle et son équipe auraient « besoin de notre aide » pour résoudre ce crime.

Karine Paradis

Le tournage est commencé et se poursuivra au cours des prochains mois. On pourra voir les 4 épisodes d'une heure de Présumé innocent : l'affaire Michelle Perron cet automne sur Crave.

Vous aimerez aussi: