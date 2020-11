Marie-Ève Janvier : 5 nouveaux duos à son émission À tour de rôles cet hiver!

Marie-Ève Janvier sera de retour à la barre de son émission À tour de rôles cet hiver!



La populaire animatrice continuera de nous faire revisiter la carrière des plus grands acteurs québécois à travers les personnages qu’ils ont campés au fil des ans dans 5 nouveaux épisodes.



Dès janvier prochain, ce sera au tour de Martin Matte et Julie Le Breton, Élise Guilbault et Luc Senay, Guy Jodoin et Sophie Prégent, Bianca Gervais et Anne Casabonne ainsi que Vincent Graton et Marie-Chantal Perron de renouer avec leurs personnages marquants.



Vos comédiens préférés seront entourés de plusieurs invités surprises et tout sera mis en œuvre pour faire place aux anecdotes drôles et croustillantes. Ça promet!



Rappelons qu'il reste également 3 rendez-vous cet automne pour À tour de rôles. Lundi prochain, c'est le duo Patrice Robitaille et Gilbert Sicotte qui se prêtera au jeu!



Par ailleurs, la belle Marie-Ève Janvier est actuellement enceinte de son deuxième enfant! La vedette a partagé une jolie photo avec son amoureux Jean-François Breau et leur fille Léa sur les réseaux sociaux pour annoncer la bonne nouvelle.



«Le plus beau des cadeaux de fête cette année... le miracle d’avoir un petit coeur qui bat dans mon ventre, une petite soeur pour ma grande, multiplier l’amour dans notre famille. ❤️ @jfbreau», a-t-elle écrit.



