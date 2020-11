Marie-Ève Janvier est enceinte

Marie-Ève Janvier nous colle un grand sourire au visage ce soir alors qu'elle nous apprend qu'elle attend la visite de la cigogne.

C'est via Instagram que la belle animatrice a dévoilé la GRANDE nouvelle, aux côtés de son amoureux Jean-François Breau et sa petite princesse Léa.

«Le plus beau des cadeaux de fête cette année... le miracle d’avoir un petit coeur qui bat dans mon ventre, une petite soeur pour ma grande, multiplier l’amour dans notre famille. ❤️ @jfbreau», confie Marie-Ève à l'aide d'une craquante photo de famille, nous dévoilant aussi son joli baby bump!





Carnet rose! La petite Léa aura bientôt une petite soeur avec qui faire les 400 coups!

«Ma belle brune,

demain c’est ta fête...et c’est toi qui me fais le plus beau des cadeaux!

Au printemps, je serai à nouveau papa et Léa sera une grande soeur pour la première fois!

Je t’admire et je t’aime beaucoup

Je suis privilégié d’avoir une si belle place dans ta vie.



Bonne fête mon amour.

Xx», confie le chanteur et fier papa.





Le couple a souvent formulé le souhait qu'il caressait le rêve d'avoir un deuxième enfant, alors on est très heureux pour Marie-Ève et Jean-François. C'est un sacré beau cadeau de fête pour Marie-Ève, qui aura 36 ans demain.

Tous nos voeux de bonheur aux amoureux!



