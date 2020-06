Marie-Ève Janvier quitte L'amour est dans le pré

Marie-Ève Janvier n'animera plus L'amour est dans le pré!

La star a annoncé la triste nouvelle aujourd'hui sur sa page Facebook officielle. En lisant le texte de Marie-Ève Janvier, on comprend que c'était un choix déchirant. La production se poursuivra avec un nouvel animateur.

Voici l'annonce de la belle Québécoise concernant la fin de ce chapitre :



« Je savais qu’un jour ça allait arriver. C’était déjà honnêtement incroyable que ça dure depuis aussi longtemps… Huit ans. L’amour est dans le pré aura donc fait partie de ma vie pendant huit ans! Cette aventure m’aura marquée à jamais, étant déjà ma première vraie expérience télé à titre d’animatrice, la toute première fois où on me faisait confiance dans ce nouveau rôle dans ma vie de chanteuse (mon prix Gémeaux aura été la cerise sur le sundae!) et puis la rencontre de dizaines et de dizaines de gens bons, vrais, honnêtes, passionnés, heureux, amoureux.

Merci L’amour est dans le pré de m’avoir re-connectée au monde agricole à qui j’appartiens à ma façon. Je resterai toujours une fille de la campagne qui aime jouer dans le bois et c’est grâce à toi L’amour est dans le pré que je suis restée en phase avec la petite fille que j’ai toujours été. Je te souhaite encore plein d'années à former des couples, à créer des familles avec des dizaines de bébés et aider des filles et des gars à aller à la découverte de qui elles.ils sont. Tu vas me manquer, je te dis au revoir à toi, l’un des plus beaux épisodes de ma vie.

Mais il est là, le moment de passer à autre chose, de relever de nouveaux défis, de se faire brasser les papillons dans le ventre, d'avoir l’impression de sauter dans le vide. Ce sentiment qui nous pousse à aller plus loin, il est temps pour moi de le savourer et ce, à titre d’animatrice de la nouvelle production originale 'À tour de rôles'. Je suis donc à la fois fébrile, heureuse, excitée et honorée de m’ajouter à la grande famille de Québecor Contenu et TVA à la barre d’une émission où toute la lumière sera posée sur nos actrices et acteurs d’ici, nos vedettes qu’on aime tant et surtout leurs personnages qui nous ont assurément marqués.

Je suis privilégiée de faire ce métier, et ce, chaque fois, avec des équipes extraordinaires. J’ai hâte de vous retrouver à l’automne.

Marie x »

En ce qui concerne L'amour est dans le pré, la télé-réalité reviendra pour une prochaine saison sur les ondes de V. On ignore toujours qui sera l'animateur ou l'animatrice.

De plus, une toute nouvelle émission intitulée La famille est dans le pré sera présentée à Canal Vie et mettra en vedette les couples chouchous des saisons précédentes!



L'amour est dans le pré/La famille est dans le pré/V/Bell Média

