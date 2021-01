Marie-Ève Janvier se confie sur la perte de ses jumeaux et sa troisième fausse couche

Marie-Ève Janvier a brillé de mille feux hier soir, lors de la grande première du retour de l'émission Belle et Bum!



La chanteuse et animatrice, qui attend son deuxième enfant, rayonnait sur le plateau de tournage alors qu'elle a interprété des chansons qui l'ont marquée dans sa vie.





Marie-Ève Janvier a partagé de superbes photos de grossesse cette semaine, dévoilant du même coup son adorable baby bump.

En entrevue avec le magazine 7 Jours, l'animatrice a confié que l'année 2020 avait été particulièrement éprouvante pour elle puisqu'elle avait perdu les jumeaux qu'elle portait; une troisième fausse couche pour la chanteuse.

«L’année 2020 a plutôt mal commencé. Mon corps a encore une fois refusé d’ajouter un autre membre à notre famille. Fin novembre 2019, j’apprenais que j’étais enceinte, et on me disait qu’il y avait deux poches amniotiques. J’étais enceinte de jumeaux. Mais en janvier 2020, j’ai fait une fausse couche. Le deuil a-t-il été difficile à faire? C’était ma troisième fausse couche. Je me suis rappelé que certains vivaient des situations pires que la mienne. Cette fois-là, ça s’est mal passé, et j’ai dû prendre deux semaines de pause obligatoire parce que j’avais perdu beaucoup de sang. Je me suis retrouvée à l’urgence. Cet événement a fait en sorte que j’ai amorcé une réflexion. J’ai accepté de n’avoir qu’un seul enfant. J’ai vraiment effectué un processus de lâcher-prise. Je me disais qu’après tout, nous étions bien, que nous avions une grande fille et que nous étions heureux. J’ai quand même vécu un deuil; ça reste toujours un événement douloureux, mais ça n’a pas été trop difficile à traverser. J’ai vite été résiliente. J’ai accepté la situation et j’ai décidé de passer à une autre étape. Mais la vie en a décidé autrement cet été...», confie-t-elle.



Heureusement, le destin en a décidé autrement et Marie-Ève est tombée enceinte et attend maintenant une belle petite princesse pour le printemps 2021!

«J’ai attendu d’avoir complété plus de trois mois de grossesse, parce que je voulais être certaine. On n’est jamais vraiment sûre à 100 %, mais chaque étape me rappelle que ma fille est bel et bien là. Je ne sais pas ce que c’est que d’avoir deux enfants. Je découvre un nouvel univers, notamment avec Léa, à qui j’explique qu’elle deviendra une grande sœur!»

Marie-Ève Janvier et son amoureux Jean-François Breau ont confié à plusieurs reprises vouloir un deuxième enfant, alors on est très heureux pour le couple.



