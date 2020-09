Marie-Lyne Joncas dévoile son immense nouveau tatouage!

Marie-Lyne Joncas a vécu une foule d'émotions fortes, cette semaine!

En plus de reprendre son rôle de collaboratrice à La semaine des 4 Julie et de briser la glace avec la première de sa nouvelle émission Le prochain stand-up, l'animatrice s'est fait tatouer!

Et on ne parle pas d'un tout petit coeur discret! Marie-Lyne Joncas a fait confiance à l'artiste tatoueuse montréalaise Sarah-Jade et s'est fait faire deux immenses roses sur la jambe!

Les fleurs, tatouées en noir et blanc, sont accompagnées de délicates tiges et feuilles. Le résultat est féminin et artistique!

Voici le nouveau tatouage de Marie-Lyne Joncas :

On ose croire que l'expérience a été douloureuse!

On pourra sans doute apercevoir le nouveau tattoo de l'animatrice et humoriste lors d'une prochaine chronique à La semaine des 4 Julie!

Dans un autre ordre d'idées, si vous avez manqué la première du Prochain stand-up sur Noovo hier, sachez que l'épisode est disponible gratuitement sur le site de la chaîne!

Cette compétition a comme but de trouver LA nouvelle superstar de l'humour au Québec!

