Marie-Mai envoûtante dans une somptueuse robe noire

Marie-Mai rayonne, peu importe ce qu'elle porte!





L'auteure-compositrice-interprète est envoûtante dans une somptueuse robe noire qui lui va à ravir. L'animatrice de Big Brother Célébrités fait tourner toutes les têtes dans cette tenue signée Denis Gagnon agencée à de hautes bottes blanches Alexandre Vauthier et un collier massif en argent Isabel Marant, qu'elle portera lors de la cinquième élimination de la populaire téléréalité ce soir!



Toute une équipe s'est aussi impliquée pour faire briller la star, dont la maquilleuse Sophie Parrot, le coiffeur David D'Amours ainsi que le styliste Patrick Vimbor.

Au passage, Marie-Mai nous met en garde sur les rebondissements qu'on pourra vivre lors de la soirée!

«Ce soir, il y aura une élimination, mais aussi un challenge du patron qui vous fera passer par toute la gamme des émotions!»



Ce dimanche, on peut s'attendre à une soirée mouvementée à Big Brother Célébrités! En effet, un événement viendra chambouler l'harmonie dans le manoir de BBC:

«D'habitude, le mercredi, c'est la journée de congé de mon chum. Il revient de la maison de Big Brother. Mais là, le bordel a pogné dans cette maison-là! Juste vous dire que, la semaine prochaine, ça va être plein de rebondissements. Je ne peux pas tout vous dire, forcément. Il s'est passé quelque chose et vous allez voir ça dimanche. Ça va être explosif!», a confié Marie-Claude Savard au micro d'ÉNERGIE cette semaine.

On se demande bien ce qui est arrivé pour que ça explose dans la maison. Est-ce que Lysandre a utilisé son véto pour sauver Varda et mis un autre gars du boys club en danger? On croise les doigts...

Une chose est sûre, Camille est VRAIMENT fachée contre Emmanuel!



