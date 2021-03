Marie-Mai est sublime dans cette robe blazer ivoire à manches longues

Marie-Mai ne cesse de nous surprendre chaque semaine, avec des looks plus spectaculaires les uns que les autres!



Instagram Marie-Mai



Fidèle à elle-même, l'auteure-compositrice-interprète est lumineuse à souhait alors qu'elle porte une magnifique robe blazer ivoire à manches longues. L'animatrice de Big Brother Célébrités ose depuis le début de l'émission et elle fait tourner toutes les têtes dans cette tenue Area ornée de cristaux brodés qu'elle portera lors de la neuvième élimination de la populaire téléréalité ce soir!



La voici sur le plateau de Big Brother Célébrités:





D'ailleurs, aimez-vous son chic mullet?

Toute une équipe s'est aussi impliquée pour faire briller la star, dont la maquilleuse Sophie Parrot, le coiffeur David D'Amours ainsi que le styliste Patrick Vimbor.





Marie-Mai a aussi partagé une superbe selfie au naturel aujourd'hui!



Instagram Marie-Mai



Ce dimanche, à 19 h, sur Noovo et , attendez-vous à une neuvième élimination surprenante! En danger cette semaine: Kevin Lapierre et Kim Clavel!

La trahison de Camille Felton à Big Brother Célébrités était sur toutes les lèvres cette semaine, amenant son lot de drama dans la téléréalité et divisant les fans. Celle qui a remporté le véto en raison d’un consensus avec les célébrités a effectivement choisi de trahir son allié Kevin Lapierre et de le mettre en danger à la place de Richardson, et ce, même s'il lui a sauvé la mise la semaine précédente!

Maintenant, tout le monde souhaite que Kevin gagne la fameuse épreuve de la rédemption, lorsqu'il se fera éliminer dimanche soir. En vue de son imminente élimination, Kevin semble gonflé à bloc et prêt à prendre sa revanche! Le lion s'est même pratiqué dans le gym pour l'épreuve avec un banc, des coussins et des oeufs, afin de reproduire ce à quoi il devra faire face dimanche, à la rédemption.



Vous aimerez aussi: