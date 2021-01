Marie-Mai étonne dans une robe courte en cuir bourgogne

Marie-Mai rayonne, peu importe ce qu'elle porte!

Fidèle à elle-même, l'auteure-compositrice-interprète est lumineuse à souhait alors qu'elle porte une superbe robe courte sans manche, à bretelle unique, en cuir d'agneau bourgogne. L'animatrice de Big Brother Célébrités fait tourner toutes les têtes dans cette tenue signée Saks Potts, qu'elle portera lors de la deuxième élimination de la populaire téléréalité ce soir!

«Avoir du plaisir au boulot ✅

Qui sera évincé de la maison cette semaine?

@bigbrothercelebrites ce soir 19h sur @noovo.ca», dévoile-t-elle via Instagram.





Cette chic robe va vraiment comme un gant à la chanteuse, vous ne trouvez pas? Et que dire de sa coiffure... bien loin semble l'époque de sa tête complètement rasée! Toute une équipe s'est aussi impliquée pour faire briller la star, dont la maquilleuse Sophie Parrot, le coiffeur David D'Amours ainsi que le styliste Patrick Vimbor.

Nul doute, la chanteuse a vraiment du plaisir sur le tournage de la téléréalité, chaque semaine!

En voici la preuve:

Ce dimanche à 19 h, sur Noovo et , attendez-vous à une deuxième soirée d’élimination surprenante! En danger cette semaine: le lion Kevin Lapierre et la reine des «Pennes», Laurence Bareil! Qui quittera l'aventure?

En tout cas, on souhaite à l'alliance des «gens qui s’adonnent bien ensemble et qui votent de la même façon», formée de Kevin, Lysandre Nadeau, Camille Felton, Jean-Thomas Jobin, Claude Bégin, Kim Clavel et François Lambert, de sauver leur boy puisque le beau Kevin a confié qu'il souhaitait exposer les membres de son alliance s'il devait partir ce soir!



