Marie-Mai explique pourquoi elle n'a pas aimé sa caricature au Bye Bye 2020

Marie-Mai est revenue sur sa caricature au Bye Bye 2020, alors qu'elle était de passage sur le plateau de Deux hommes en or, vendredi dernier.



Rappelons que la chanteuse a été parodiée par Sarah-Jeanne Labrosse dans un segment sur son émission de rénovations présentée en 2020 à Canal Vie.

ICI Télé



« Après tout ce qu'on a vécu cette année, je ne trouvais pas que mon show de rénos avait été si marquant que ça. [...] Je pense que ce qui a fait une différence cette année, c'est que la nature du sketch était plus personnel, plus familial. [...] Je pense que la personnalité connue en moi comprend ça. Le coeur de maman, parce que c'était plus familial, parce que c'était ma vie personnelle, je pense qu'il ne l'a pas trouvé aussi drôle qu'il aurait pu et qu'il aurait dû. J'étais déçu un peu de ma réaction parce que j'avais le goût de rire. Ce n'est rien contre le Bye Bye et ce n'est surtout rien contre Sarah-Jeanne. Je pense que je n'ai jamais été aussi cute dans un Bye Bye pour vrai. Ça m'a rappelé que je suis humaine et que c'est correct de vivre ces émotions-là. [...] Ç’a pincé un petit peu, mais la bouchée, je l'ai avalée avec un peu d'eau. Comme tout le monde, j'étais fatiguée», a-t-elle expliqué.

