Marie-Mai nous touche droit au coeur avec un mot de remerciements

Marie-Mai a partagé un mot de remerciements très touchant, cette semaine sur les réseaux sociaux.

C'est que depuis le début de la diffusion son émission Chez Marie-Mai à Canal Vie, la star reçoit des tonnes de témoignages et de messages du public. Les téléspectateurs sont heureux d'avoir accès à la vie privée de la chanteuse mais surtout, ils se reconnaissent à travers son cheminement et sa façon de voir les choses différemment.

Pour Marie-Mai, ces commentaires positifs et inspirants du public valent tout l'or du monde.

Voici ce qu'elle a écrit sur Instagram afin de remercier ses fans et tous ceux qui se sont sentis interpellés par son émission :

« Je reçois tellement de beaux messages suite aux diffusions de Chez Marie-Mai. Ça n’a pas de prix!!! Mon intention première était d’inspirer à travers mon expérience. De prendre part à des discussions, d’ouvrir un peu notre façon de penser au couple, à la famille et de montrer que parfois en se donnant de l’espace pour être, individuellement, notre fondation à deux (et à trois) peut en ressortir plus solide. C’est pas pour tout le monde mais si de parler franchement de ma situation peut vous aider à cheminer aussi, alors j’ai le coeur léger et le sentiment du devoir accompli. Vraiment!

MERCI »

Puis, Marie-Mai a tenu à partager l'un des témoignages qu'elle a reçu de la part d'une téléspectatrice à qui Chez Marie-Mai a fait le plus grand bien :

Story Instagram de Marie-Mai

On vous invite à être au rendez-vous chaque mercredi dès 20h à Canal Vie pour un nouvel épisode de Chez Marie-Mai! L'artiste nous fait découvrir les rénovations de sa nouvelle maison, qu'elle souhaite aménager selon ses goûts afin de créer un véritable cocon familial.

