Marie-Mai: Sobre et sexy dans un ensemble tout en noir!

Marie-Mai rayonne, peu importe ce qu'elle porte!



Fidèle à elle-même, l'auteure-compositrice-interprète est sobre et sexy alors qu'elle porte un superbe ensemble noir. L'animatrice de Big Brother Célébrités fait tourner toutes les têtes dans cette tenue signée Kimhēkim, qu'elle portera lors de la sixième élimination de la populaire téléréalité ce soir!



La voici sur le plateau de Big Brother Célébrités!

«Full Chixée, 1 fois par semaine🤩

Ce soir 2 candidats doivent quitter l’aventure.

Qui selon vous?

Faut pas manquer @bigbrothercelebrites ce soir 19h sur @noovo.ca», dévoile-t-elle.





Toute une équipe s'est aussi impliquée pour faire briller la star, dont la maquilleuse Sophie Parrot, le coiffeur David D'Amours ainsi que le styliste Patrick Vimbor.

Eh non, Marie-Mai n'a pas décidé d'ajouter une petite touche de rouge à son ensemble afin de boucler la boucle de la fameuse «Semaine rouge» de Big Brother Célébrités!



Instagram Marie-Mai



Ce dimanche, à 19 h, sur Noovo et Noovo.ca, attendez-vous à une sixième d’élimination surprenante! En danger cette semaine: le power couple formé de Claude Bégin et Lysandre Nadeau, ainsi que Maxime Landry! Deux célébrités devront quitter la maison et le véto devra être utilisé pour conclure en beauté la Semaine rouge!

Est-ce que Camille respectera sa parole en sauvant Maxime Landry ou tentera-t-elle de garder plus longtemps dans l'aventure sa BFF Lysandre Nadeau? À suivre...



