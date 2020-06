Marie-Mai et Sonia Benezra seront à Bonsoir, bonsoir!

Jean-Philippe Wauthier nous surprend toujours sur le plateau de son talk-show Bonsoir, bonsoir!



Plusieurs de vos vedettes préférées rendront visite au populaire animateur la semaine prochaine, dont Marie-Mai, Sonia Benezra, Ginette Reno et Isabel Richer!

Graham Hughes - CP Images



Voici la liste complète des invités de Bonsoir, bonsoir! pour la semaine du 1er au 4 juin 2020 :

Lundi 1er juin – Sonia Benezra, Julien Lacroix, Danielle Ouimet et André Philippe Gagnon.

Mardi 2 juin – Isabel Richer, Ginette Reno, Serge Fiori, Adib Alkhalidey, Ingrid St-Pierre, Camille Paquette, Louis-Jean Cormier, Marie-Pierre Arthur, Luce Dufault, Richard Séguin et Simon Boulerice.

Mercredi 3 juin – Christian Bégin, Louise Forestier, Catherine Dorion et Alexandre Barrette.

Jeudi 4 juin – Marie-Mai, Étienne Boulay, Sarahmée, Lulu Hughes, Kim Richardson, Virginie Cummins, Marie-Christine Depestre, Zachary Richard et Sam-Éloi Girard.

Le talk-show estival de Jean-Philippe Wauthier est présenté du lundi au jeudi dès 21h à ICI Télé.



Rappelons que Radio-Canada a confirmé un peu plus tôt cette semaine que Bonsoir, bonsoir! se poursuivra cet automne en formule hebdomadaire! On pourra donc continuer de voir Jean-Philippe Wauthier et son équipe dans nos télés un soir par semaine! Tous les détails se trouvent ici.



