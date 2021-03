Marie-Mai: Superbe dans un veston rose néon surdimensionné!

Marie-Mai est notre star du jour!

Fidèle à elle-même, l'auteure-compositrice-interprète est lumineuse à souhait alors qu'elle porte un veston rose néon surdimensionné agencé à une chemise blanche, une cravate et une jupe à paillettes noires. L'animatrice de Big Brother Célébrités ose depuis le début de l'émission et elle fait tourner toutes les têtes dans cette tenue colorée qu'elle portera lors de la septième élimination de la populaire téléréalité ce soir!



La voici sur le plateau de Big Brother Célébrités:

«💕💞💕 @bigbrothercelebrites ce soir 19h sur @noovo.ca», dévoile-t-elle.





Toute une équipe s'est aussi impliquée pour faire briller la star, dont la maquilleuse Sophie Parrot, le coiffeur David D'Amours ainsi que le styliste Patrick Vimbor.

Marie-Mai fera d'ailleurs une grande annonce ce soir qui changera le cours du jeu! On découvrira aussi les impacts des fameuses boîtes noires sur le prochain challenge du patron...



Ce dimanche, à 19 h, sur Noovo et , attendez-vous à une septième élimination surprenante! En danger cette semaine: Emmanuel Auger et Kevin Lapierre! Alors qu'Emmanuel a formulé le souhait de partir afin de retrouver sa famille, Kevin, lui, est de plus en plus imprévisible et colérique, ce qui fait carrément peur aux autres célébrités.





Une célébrité devra partir ce soir... croyez-vous que les candidats du manoir voteront pour éliminer Kevin, au détriment du souhait d'Emmanuel?



