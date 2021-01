Marie-Mai : une touchante surprise à Roxane Bruneau à 1res fois!

La populaire émission 1res fois, animée par Véronique Cloutier, était de retour pour une quatrième saison, jeudi soir!



Pour ce premier épisode fort en émotions, l'animatrice a reçu la chanteuse Roxane Bruneau sur son plateau.



Marie-Mai a fait une touchante surprise musicale à celle-ci en lui chantant les messages d'amour de ses fans. Il est pratiquement impossible de ne pas avoir la larme à l'oeil en visionnant les images, tellement Roxane Bruneau est émue!



Voyez l'extrait en question ci-dessous :







Quel bel hommage!

Rappelons que Roxane Bruneau a sorti son nouvel album, Acrophobie, en novembre dernier. Le disque s'est retrouvé dans le prestigieux Top 10 du Billboard Canadian Albums. Cela signifie que la chanteuse s'est taillée une place dans le palmarès hebdomadaire regroupant les albums les plus populaires, tant en anglais qu'en français, partout au Canada!

Le vidéoclip du deuxième extrait de l'opus, la pièce À ma manière, a été visionné par plus de 720 000 internautes depuis sa sortie. Dans les images, on peut voir entre autres la légende France Castel, l'humoriste Christine Morency, l'ex-candidate à OD Chez Nous Julie Munger et les créateurs de contenu Karl Hardy et Gabrielle Marion :



