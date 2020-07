Mariloup Wolfe brille en voyage aux Îles-de-la-Madeleine!

Mariloup Wolfe est actuellement en voyage aux Îles-de-la-Madeleine pour le tournage de sa nouvelle émission Le grand move, qui sera diffusée à Canal Vie cet automne!



Toujours généreuse avec ses fans sur les réseaux sociaux, la vedette a publié des photos en coulisses des tournages. Les paysages sont à couper le souffle.



« Wow!!!! La beauté des Iles-de la-Madeleine! C'est le meilleur été pour visiter nos régions du Québec! À la découverte de nos magnifiques paysages pour le tournage du @le_grand_move pour @canalvie! », a écrit l'animatrice et réalisatrice en légende de sa publication sur Instagram.



Voici la publication ci-dessous (faites défiler les images avec la flèche à droite) :



Et vous, avez-vous déjà visité les Îles-de-la-Madeleine?



Dans Le grand move, Mariloup Wolfe ira à la rencontre de familles qui ont choisi de quitter la ville pour aller s'installer en campagne ou en région. On pourra ainsi découvrir leurs démarches, leurs réflexions et tout ce qui a entouré cet immense changement de mode de vie. On a hâte de voir ça sur les ondes de Canal Vie!





Karine Paradis



La fabuleuse Julie Snyder est également en vacances aux Îles-de-la-Madeleine. Voyez maintenant les superbes photos de voyage de la star!



Vous aimerez aussi :