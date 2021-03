Mariloup Wolfe : voyez la bande-annonce de son émission Le grand move à Canal Vie!

Mariloup Wolfe animera la nouvelle émission Le grand move, ce printemps, à Canal Vie!

Dans cette série documentaire, la vedette ira à la rencontre de familles qui envisagent sérieusement de quitter la grande ville pour une région du Québec dans la prochaine année ou qui ont déjà enclenché le processus d’exil urbain!

Une bande-annonce a été dévoilée ce lundi sur les réseaux sociaux.

Voyez les images ci-dessous :







Ça promet d'être fort intéressant!



Ne manquez surtout pas Le grand move dès le 29 mars à Canal Vie!



Sur une autre note, Julie Snyder s'installera elle aussi bientôt à Canal Vie dans la nouvelle émission Le jour J! On pourra suivre le déménagement de l’animatrice et productrice qui ouvrira pour une rare fois les portes de sa vie privée. Après avoir élevé ses deux enfants dans une immense maison centenaire, Julie s’apprête à mettre les 15 dernières années de sa vie dans des boîtes et à tourner la page sur un nouveau chapitre!



