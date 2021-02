Marilyne de Barmaids est maman pour la deuxième fois et partage d'adorables photos de son bébé!

La cigogne est passée!

Eh oui, bébé #2 a vu le jour...



Instagram Marilyne Moreau

Instagram Marilyne Moreau

Instagram Marilyne Moreau

Instagram Marilyne Moreau



Marilyne Moreau, qu'on a pu découvrir dans la série Barmaids à MusiquePlus, a annoncé qu'elle connaissait pour la deuxième fois les joies de la maternité. C'est via Instagram que la belle brunette a dévoilé un cliché plus qu'adorable de son nouveau-né et elle, à l'hôpital.

Dites bonjour au petit Kaël, qui a vu le jour le 19 février dernier à 11h43!

« 👼👼👼 KAËL, NÉ LE 19 FÉVRIER A 11H43 AM. PÈSE 7.12 LBS 💙💙💙💙💙 NOUS SOMMES TELLEMENT COMBLÉS, UN TI BOY EN SANTÉ 🤗🤗🤗», confie-t-elle via Instagram.





Marilyne est déjà maman de l'adorable petite Kiëv aux yeux bleus, qui a vu le jour l'an dernier.



Instagram Marilyne Moreau



En juillet dernier, Marilyne annonçait que son amoureux des dernières années avait demandé sa main, dévoilant du même coup sa bague de fiançailles!



FB de Martin



Tous nos voeux de bonheur à la petite famille!

Pssst! Cette semaine, on apprenait que William Cloutier de Star Académie devenait papa pour la deuxième fois.



