Marina Orsini dresse un bilan d'année très touchant

Marina Orsini est notre vedette du jour!

La belle animatrice et comédienne a eu une bouffée de nostalgie cette semaine en jetant un regard sur son année 2019.

Elle a connu des hauts et des bas et elle a su s'entourer de ceux qu'elle aime. À travers tout ça, des voyages, un deuil, de l'amitié, des souvenirs...

Voici le touchant bilan d'année de Marina Orsini accompagné d'un superbe montage photo :

« ALBUM SOUVENIR 2019

Ouffff...vous verrez que 2019 fût une immense année pour moi..des grands moments de joie, de peine, de vertige, de doute, de défis, de lâcher prise, d’espoir, de fierté, de pleurs, d’adieux, de retrouvailles, de moments de beautés, d’élan du cœur pour aider les autres, entouré de gens que j’aime et qui m’aiment, de l’Italie le pays de mon père avec fiston, NYC, de prendre soins de moi et le sentiment de gratitude qui m’habite, d’être en vie, de ma famille si précieuse, de mes amis dévoués à des causes importantes, à de précieux complices d’hier à aujourd’hui, mon garçon qui devient un jeune homme passionné avec des rêves à réaliser, de me lancer corps et âme dans les miens en toute liberté dans l’urgence de les savourer, aux endroits où me ressourcer entouré de beau , de bon et de bien...<3

Belle ma vie tu dis...?

À nous 2020! <3 »

Un texte qui nous touche droit au coeur!

On en profite pour vous inviter à suivre Marina Orsini sur Instagram, si ce n'est déjà fait. Elle publie régulièrement des photos de son quotidien mais aussi une foule d'images inspirantes!

