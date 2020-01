Marina Orsini rend un hommage touchant à son fils

Marina Orsini est notre étoile du jour!



La vedette a partagé une magnifique photo de son fils Thomas sur les réseaux sociaux. En légende de sa publication, elle lui rend un hommage touchant.



«Ma plus belle réalisation...

Mon plus beau projet de vie...

Ma plus grande fierté...

Mon plus beau jour...

Mon plus grand amour...

#monthomasdamour»



Voyez le superbe cliché ci-dessous :



Marina Orsini et son fils ont vécu des moments mémorables dans la dernière année: Ils ont notamment voyagé en Italie. C'était la première fois que Thomas visitait le pays natal de sa mère!



Comme ils sont adorables ensemble! Leur belle complicité nous inspire beaucoup!







