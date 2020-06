Marina Orsini révèle des photos souvenir lorsqu'elle avait 19 ans!

Marina Orsini nous ramène en 1986, aujourd'hui, avec une photo partagée sur Instagram!



La populaire animatrice et comédienne a partagé des clichés souvenir alors qu'elle tournait La Grenouille et la Baleine avec le cinéaste Jean-Claude Lord aux îles de Mingan. À l'époque, elle n'avait que 19 ans!



Toujours aussi magnifique, la vedette québécoise se ressemble énormément sur ces images qui ont été prises il y a plus de 30 ans!

Voici la publication en question (faites défiler les photos avec la flèche à droite) :



Quels merveilleux souvenirs!



Toujours très généreuses avec ses fans sur les réseaux sociaux, Marina Orsini partage régulièrement des moments importants de sa vie. La semaine dernière, elle a publié un souvenir important avec son père, décédé il y a 30 ans.



« Souvenir de mon père...30 ans déjà...tu n’avais que 52 ans.

Tu m’as transmis l’amour de la nature, ce retour à la source, au vrai, ce nécessaire qui permet de se recentrer...

Chaque fois que je m’y retrouve tu es là comme une prière, dans un papillon, un chevreuil, un oiseau...

30 ans mais présent à chaque instant. »





Rappelons que Marina Orsini sera bientôt à la barre d'une toute nouvelle émission culinaire : 5 chefs dans ma cuisine. À chaque épisode, l'animatrice sera accompagnée d'un chef différent avec qui elle cuisinera 2 repas. Découvrez maintenant tout ce que vous devez savoir sur le nouveau projet de la star!





