Marina Orsini s'emporte contre des covidiots qui envoient promener le gouvernement!

Marina Orsini n'a pu contenir son irritation lorsqu'elle a vu passer la photo d'un internaute réuni visiblement lors d'un repas de famille, envoyant promener le gouvernement Legault à l'aide de multiples doigts d'honneur.

Sur l'image, on peut lire dans un français très moyen «Bon dîner à tous.!!! Ont envoi nos salutations les plus sincères aux gouvernements Arruda [sic]»

Il n'en fallait pas plus pour que la sympathique animatrice rétorque au covidiot: «Bravo les champions... plus je regarde l’humain et plus j’aime mon chien...»

(Vous pouvez cliquer pour ouvrir la photo en gros!)



Bravo les champions...plus je regarde l’humain et plus j’aime mon chien... pic.twitter.com/FjaR7p9IFD — Marina Orsini (@OrsiniMarina) November 29, 2020

Ces gens ne pensent même pas que c’est à tout le personnel de la santé qu’ils font un doigt d’honneur ! Le même personnel en première ligne qui soignera ces imbéciles s’ils tombent malade !#COVIDIOTS — Danièle Lorain (@Danielelorain) November 29, 2020

Marina s'est aperçue un peu plus tard dans la journée que la fameuse photo était une «farce» et avait été prise aux États-Unis... Quoi qu'il en soit, reste que l'intention du «Keven» en question était la même: envoyer promener les autorités, provoquer les gens qui respectent les consignes et manquer de respect aux travailleurs de la santé!



Prank ou pas...c’est fou ce que ça peut créer comme commentaires...comme colère, comme haine...d’une tristesse sans nom... https://t.co/BUHZJpMWbh — Marina Orsini (@OrsiniMarina) November 29, 2020



Par la suite, un internaute s'est empressé de répondre à Marina avec rudesse! C'est désolant de voir à quel point les gens manquent de savoir vivre sur les réseaux sociaux... La pandémie fait vraiment ressortir le pire dans la société!

Rappelons que les rassemblements sont toujours interdits pour le moment au Québec.



Merci Mario...je vois que toi aussi t’es un champion...Joyeux Noël... https://t.co/3J0CXq8Sja — Marina Orsini (@OrsiniMarina) November 29, 2020

Toujours via Twitter...

Sur la plateforme, Lucie Laurier s'est indignée contre un ex-préposé aux bénéficiaires qui a souligné que le nombre de cas infectés à la COVID-19 était en hausse au Québec.



Instagram Lucie Laurier



Lucie Laurier, qui avoue ne plus faire confiance au gouvernement depuis le début de la pandémie et qui milite fortement contre la vaccination obligatoire et le port du masque, fait énormément parler d'elle en raison de ses propos conspirationnistes.

Elle a, entre autres, fait un long discours filmé lors d'une manifestation dans lequel elle parle de théories du complot et de conspirations contre les Québécois, remet en doute le savoir scientifique et accuse le gouvernement de tenter de manipuler les gens et s'en prend à la DPJ.



