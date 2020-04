Maripier Morin confirme être en couple: «Je suis en confinement avec mon chum»

Maripier Morin a retrouvé l'amour!

La belle animatrice confirme la bonne nouvelle dans le nouvel épisode de Mais pourquoi? En confinement!, cette semaine!

Dans un extrait dévoilé sur la page Facebook de Z, Maripier Morin déclare ceci :

« Je suis en confinement avec mon chum et évidemment, on apprend encore plus à se connaître au quotidien. Pis c'est sûr que des fois, il y a des petites affaires qui tombent sur les nerfs de l'un et de l'autre... et on essaie de s'ajuster! J'ai hâte de savoir ça va être quoi, la suite des choses, parce qu'évidemment, le début de notre relation est complètement fusionnel. Donc quand on ne sera plus en confinement, est-ce qu'on va être capable d'aller vers le monde? Ou de... C'est ça! C'est tout plein de belles questions! »

Voici l'extrait en question :

On est tellement contents pour Maripier Morin!

La semaine dernière, on avait cru comprendre qu'elle vivait son confinement avec un bel inconnu lors de son passage à Bonsoir, bonsoir!

C'était donc vrai, elle est en couple!

Pour en savoir plus sur la star québécoise et son amoureux, rendez-vous à Z ce mercredi dès 21h pour un nouvel épisode de l'émission spéciale Mais pourquoi? En confinement!

Karine Paradis

Pssst! Brandon Prust est aussi en confinement avec sa nouvelle flamme...

