Maripier Morin est MÉCONNAISSABLE sur cette photo-souvenir!

Êtes-vous à jour dans votre bingewatching?

À notre plus grand bonheur, la gang de CODE F. et de CODE G. a uni ses forces à nouveau pour s'attaquer aux lois non écrites de la COVID-19! Dans le premier épisode de CODE C. (disponible sur Crave en tout temps!), Catherine Éthier, Félix-Antoine Tremblay, Mehdi Bousaidan, Julien Lacroix, Pier-Luc Funk, Mariana Mazza et Maripier Morin abordent avec beaucoup d'humour et d'autodérision de nombreux sujets qui entourent le confinement obligatoire!

En direct de leur salon, les boys and girls nous montrent d'ailleurs à quoi ça ressemble une tête de pandémie... et Maripier Morin gagne haut la main la palme du meilleur souvenir de jeunesse partagé en termes de métamorphose capillaire!



Bell Média



Alors que tout le monde explique qu'en temps de pandémie, les Québécois ont dû se couper les cheveux par eux-mêmes, Maripier Morin nous dévoile une photo-souvenir où elle est méconnaissable!

«Ça serait vraiment un désastre qu’un enfant se ramasse avec cette coupe-là!», raconte Maripier à Pier-Luc Funk, hilare.

Sous le choc, Pier-Luc répond: «C’est pas toi ça… (rires)! C’est ma bibliothécaire!!!»

Maripier envoie finalement une petite flèche à son coiffeur de jadis qui lui a scrappé la tête: «D’ailleurs, j’aimerais envoyer chier le coiffeur ou la coiffeuse qui m’avait fait ça à l’époque!», raconte-t-elle en riant.



Bell Média



On apprenait cette semaine que la belle animatrice perdait son émission Studio G à cause de la pandémie. Pour tous les détails, c'est par ici!

Nouvellement en amour, Maripier Morin nous dévoilait aussi en primeur l'identité de son nouveau chum!



Pssssst! Crave est offert gratuitement pendant 30 jours à tous les nouveaux utilisateurs... vous pourrez donc découvrir les cinq nouveaux épisodes de CODE C.!



Vous aimerez aussi: